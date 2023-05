￼Câmara de Lamego quer ensino superior no Mercado Municipal

O Presidente da Câmara Municipal de Lamego, Francisco Lopes, e o Presidente do Instituto Politécnico de Viseu (IPV), José Costa, realizaram esta sexta-feira, 28 de abril, uma reunião de trabalho com vista à criação de novas instalaçõespara a Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Lamego (ESTGL).

A autarquia está a preparar, neste momento, um projeto de arquitetura que pretende candidatar a fundos comunitários do programa regional do NORTE 2030 que prevê a requalificação e modernização do primeiro piso do Mercado Municipal, atualmente desocupado, para este fim. Depois de adaptado, este espaço albergará as novas salas de aula e laboratórios, com a instalação de equipamentos com diferenciação tecnológica para dar resposta aos novos cursos da ESTGL e às parcerias tecnológicas que esta instituição tem estabelecido com as empresas Deloitte Technology, Softinsa, Claranet e Orbcom.

“A ampliação das instalações da ESTGL para o Mercado Municipal permitirá consolidar o ensino superior público em Lamego e dinamizar a atividade económica do centro da cidade, incluindo os projetos dos bairros comerciais digitais, que impulsionarão a zona comercial de Almacave e da Av. 5 de Outubro. Estamos empenhados em aprofundar a parceria com o IPV, numa estratégia de aproximação traduzida na cedência de instalações, na criação da nova residência universitária na Praça do Comércio e no reforço da incubadora de empresas”, fundamenta o Presidente Francisco Lopes.

Durante a visita ao Mercado Municipal, o Presidente da ESTGL, Miguel Mota, também se juntou a Francisco Lopes e a José Costa. Para além das salas de aula, dos laboratórios e do auditório, o novo espaço vai dispor de uma cantina com o objetivo de reforçar o apoio social escolar e melhorar a atratividade de Lamego como polo de acolhimento de excelência destinado a alunos do ensino superior.

