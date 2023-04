￼Caminho dos Monges é a nova atração turística do Douro

Os concelhos de Lamego e Tarouca estão oficialmente ligados pelo primeiro grande caminho de ecoturismo cultural nacional: o Caminho dos Monges. Este novo projeto supramunicipal nasce num território ímpar, prodigiosamente rico em história, religião e património, numa extensão aproximada de 42 quilómetros.

Presentes na sessão simbólica de abertura do Caminho dos Monges, realizada na Barragem do Varosa, os autarcas de Lamego e Tarouca, Francisco Lopes e Valdemar Pereira, sublinharam que esta nova rota constitui um conteúdo diferenciador para um maior engrandecimento e valorização turística do Douro.

Francisco Lopes destacou que este “era o caminho que, ancestralmente, os monges de Cister percorriam quando, ao sair dos mosteiros de São João de Tarouca e Salzedas e descendo ao Vale do Varosa, se dirigiam às quintas vinhateiras e propriedades onde produziam vinho”.



O Caminho dos Monges é um projeto de cariz cultural, ligado à génese do Vinho do Porto, que pretende associar as vivências seculares dos Monges de Cister à riqueza patrimonial da região. A valorização deste legado histórico é feita num momento em que o Douro celebra um dos maiores desafios coletivos que já assumiu em toda a sua História: a “Cidade Europeia do Vinho 2023”.

GC CM