186.º aniversário do município de Sabrosa comemorado no novo Mercado dos Produtos Durienses

O Município de Sabrosa assinalou no passado domingo, dia 6 de novembro, o seu 186.º aniversário e as comemorações decorreram no novo Mercado dos Produtos Durienses, em Paços – Sabrosa, num momento que coincidiu com a realização do I Festival dos Produtos Durienses.

As comemorações do 186.º aniversário do município de Sabrosa, que decorreram a partir das 16h00, tiveram como pontos altos a apresentação do livro “Sabrosa da Serra ao Rio – Novos Olhares”, uma obra editada pelo município, com a participação do fotógrafo João Paulo Sotto Mayor e de vários escritores de renome nacional, que retrata o concelho de Sabrosa de norte a sul, sendo atualmente uma das principais portas de entrada na magnífica Região Demarcada do Douro, e transporta o leitor para a beleza das paisagens circundantes durienses, sendo o território sabrosense e as suas gentes fonte de inspiração constante para escritores, historiadores e outros apaixonados pelo Douro.

A cerimónia contemplou ainda as intervenções oficiais realizadas pela Presidente da Assembleia Municipal, Fátima Fernandes, e pela Presidente da Câmara Municipal, Helena Lapa, terminando a mesma com o cantar de parabéns ao município, entoado pela multidão presente, e com a abertura do bolo de aniversário, distribuído a todos os presentes.

GC CM