“200 anos de educação em Murça” foi o tema que esteve em debate na quarta edição do Colóquio Internacional Educação, Herança Cultural e Desenvolvimento.

Esta foi uma iniciativa do CITRIME – Centro Interdisciplinar, Inter-Regional e Transfronteiriço de Memória da Educação, que se realizou com o apoio do Município de Murça, no passado dia 19 de novembro, no Auditório Municipal.