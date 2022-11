2ª Sessão de Capacitação do Concurso de Ideias – Empreender no Alto Tâmega e Barroso

As instalações da Comunidade Intermunicipal do Alto Tâmega e Barroso (CIMAT) acolheram a 2ª sessão de capacitação, no âmbito do Concurso de Ideias – Empreender no Alto Tâmega e Barroso (4ª Edição), que se realizou ontem, dia 2 de novembro.

Esta sessão teve como tema principal o “Estudo de Mercado” e foi possível abordar-se conteúdos como: Necessidade de Mercado, Análise da Concorrência, Glossário, Tutelas, Análise PEST, Segmentação e Business Model Canvas. De realçar que toda a sessão foi marcada por diversas trocas de impressões entre os vários promotores e consultores.

Os ensinamentos adquiridos nas sessões conjuntas, que se realizam de 15 em 15 dias, são depois colocados em prática nas sessões semanais individuais e ajustados a cada ideia de negócio e suas necessidades especificas.

A próxima reunião conjunta está já agendada para dia 16 de novembro nas instalações da CIMAT.