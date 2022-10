7º Simpósio de Saúde Pública do Barroso 

Após o interregno de dois anos devido à pandemia de Covid-19, o auditório do Boticas Parque – Natureza e Biodiversidade (BNB) acolheu na passada sexta-feira, dia 14 de outubro, mais uma edição do Simpósio de Saúde Pública do Barroso.

O colóquio, organizado conjuntamente pelo Município de Boticas e o Agrupamento de Centros de Saúde do Alto Tâmega e Barroso (ACES ATB), voltou a contar com a participação de vários profissionais ligados à área da saúde humana, animal e ambiental, fazendo jus ao lema “Animais + Humanos + Ambiente = Uma só Saúde”.

A 7ª edição teve como temas a “Leishmaniose – Novas Perspetivas”, “A fauna selvagem como Reservatório de Zooneses” e “As várias formas de produção de carne e o seu impacto no Ambiente e na Saúde”, sendo apresentados por vários oradores convidados, entre os quais, o Coordenador da Unidade de Saúde Pública do Alto Tâmega, Rui Capucho, o professor do Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar, Niza Ribeiro, a professora no Instituto Politécnico de Viana do Castelo, Teresa Mateus, a representante do Departamento de Saúde Pública do Norte, Ana Mendes, o professor do Instituto Politécnico de Bragança, Alfredo Teixeira, e o professor no Instituto Superior de Administração e Gestão – European Business School, Rui Dias.

As intervenções foram moderadas pelo médico veterinário do Município de Boticas, João Paulo Costa, pelo técnico de Saúde Ambiental do Unidade de Saúde Pública do Alto Tâmega e Barroso, Luís Aleixo, e pelo Presidente da Associação de Produtores Proteção Integrada de Trás-os-Montes e Alto Douro, Francisco Pavão.

A sessão de abertura do Simpósio foi presidida pelo Presidente da Câmara Municipal de Boticas, Fernando Queiroga, que destacou a importância da realização deste fórum ao longo dos últimos anos.

“É com satisfação que vejo a grande evolução que este simpósio tem vindo a ter desde a primeira edição, revelando o interesse e, também, impacto que estes tipo de iniciativas tem no panorama da saúde pública local e regional”.

O autarca afirmou ainda que “é fundamental que se consciencializem as pessoas, em primeiro lugar, para a constante evolução dos tempos e, em segundo, para as novas necessidades relacionadas com a saúde animal, humana e animal, sobretudo nesta fase de pós pandemia”.

De acrescentar que também integraram a sessão inaugural do colóquio a Diretora Geral de Alimentação e Veterinária, Susana Pombo, a Diretora do Departamento de Saúde Pública do Norte, Maria Neto, o Bastonário da Ordem dos Médicos Veterinários, Jorge Cid, e a Diretora Executiva do Agrupamento de Centros de Saúde do Alto Tâmega e Barroso (ACES ATB), Laurentina Santa.

