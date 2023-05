“A Memória de Giz” de Agustina Bessa Luís encanta alunos do Agrupamento de Escolas de Santa Marta

A Companhia de Teatro Filandorra – Teatro do Nordeste regressou ao palco do Auditório Municipal de Santa Marta de Penaguião, no âmbito do protocolo existente com o município penaguiense, para a encenação da obra “A Memória de Giz”, de Agustina Bessa Luís.

Os alunos do pré-escolar, 1º ciclo e 2º ciclo tiveram assim a oportunidade de conhecer a obra que conta a história de “um rapaz tão atrevido e mandrião cuja mãe não parava de lamentar-se pelos desgostos que ele lhe dava. Faltava à escola sempre que podia, e usava uma fisga para matar pardais; também com ela atirava pedradas à égua do Regedor…”. No final da peça, os alunos ficaram a perceber e a refletir sobre a importância da memória na nossa vida.

No próximo dia 15 de maio, será a vez dos alunos do 3º ciclo que terão a oportunidade de assistir à encenação do “Auto da Barca do Inferno” de Gil Vicente.