“A Savana e a Montanha”: filme de Paulo Carneiro vence prémio no DocLisboa

O filme “A Savana e a Montanha” de Paulo Carneiro, realizador com ligações familiares ao concelho de Boticas, venceu no passado sábado, dia 15 de outubro, o prémio RTP para Melhor Projeto em Fase de Montagem ou Primeiro Corte, nos Prémios Arché, na 20ª edição do DocLisboa – Festival Internacional de Cinema, que decorreu no Cinema São Jorge, em Lisboa.

A obra cinematográfica, que retrata a luta dos habitantes de Covas do Barroso contra a exploração mineira de lítio prevista para a região e a união da população em torno da defesa do seu território e património, foi rodada na aldeia e contou com a participação e colaboração da comunidade local.

O filme “A Savana e a Montanha” foi produzido pela Bam Bam Cinema e La Pobladora Cine, está em processo de montagem e deverá ser lançado em 2024.

De referir que Paulo Carneiro já realizou outros trabalhos alusivos ao quotidiano e ruralidade do Concelho de Boticas, nomeadamente a longa-metragem documental “Bostofrio, où le ciel rejoint la terre”.