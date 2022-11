“A Terra Treme” com epicentro em escola de Lamego

Baixar, proteger e aguardar foram os gestos mais repetidos durante o exercício nacional “A TERRA TREME”, realizado em todo o país, e que pode salvar vidas.

O Município de Lamego e os Bombeiros Voluntários de Lamego juntaram-se a esta iniciativa, com a realização de um simulacro no Centro Escolar de Lamego Nº1. Às 11h09, desta quarta-feira, a sirene soou durante um minuto. Durante este período, as crianças executaram os três gestos que devem ser adotados antes, durante e depois de um sismo.

Após o exercício, a Vice-Presidente e Vereadora da Educação da Câmara Municipal de Lamego, Catarina Ribeiro, falou com alguns alunos e docentes sobre esta experiência.



Promovido pela Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, “A TERRA TREME” procurou chamar a atenção para o risco sísmico e para a importância de comportamentos simples que os cidadãos devem adotar em caso de sism

GC CM