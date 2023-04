ABRIGO de Lamego ensina a cuidar melhor dos animais

O ABRIGO – Centro de Recolha Oficial de Lamego promoveu no passado sábado, dia 15, dois workshops, na Av. Dr. Alfredo de Sousa, com a finalidade de ajudar a ultrapassar alguns obstáculos que é necessário superar na hora de cuidar, salvar e educar os animais de companhia.

A médica veterinária Cátia Custódio ministrou a ação dedicada aos primeiros socorros, ensinando aos donos regras essenciais que podem fazer a diferença antes da assistência médica veterinária, num momento em que o animal de estimação se encontra em perigo de vida.

António Bártolo, da Equipa Cinotécnica dos Bombeiros Voluntários de Lamego, deu a conhecer alguns truques que facilitam a implementação de regras de comportamento e obediência.

A ação “101 Cuidados” está enquadrada no programa de atividades que o ABRIGO desenvolve ao longo do ano, sempre com o objetivo de sensibilizar as pessoas para a adoção, devendo ser feita em consciência e com responsabilidade.