Ação de libertação de 180 mil ovos de truta-fário produzidos no Boticas Parque

No âmbito do protocolo “Programa de Medidas de Compensação de Fauna e Flora associadas ao Projeto Tâmega” assinado entre o Município de Boticas e a IBERDROLA, empresa responsável pelo projeto do Sistema Eletroprodutor do Tâmega, foi realizada no passado mês de fevereiro uma ação de libertação de ovos embrionados de truta-fário ou truta-de-rio (Salmo trutta), utilizando caixas de Vibert, metodologia de libertação controlada de proteção dos ovos.

No total foram libertados 180 mil ovos produzidos no Posto Aquícola da Relva, localizado no Boticas Parque – Natureza e Biodiversidade (BNB).

A produção e libertação destes ovos teve como objetivo principal o repovoamento dos rios com milhares de exemplares desta espécie autóctone da região.