Ações de Capacitação das Skills Digitais dos Operadores Turísticos do Alto Tâmega já arrancaram

Teve início, na passada terça-feira, dia 7 de março, em Vila Pouca de Aguiar, a primeira sessão de capacitação das skills digitais dos operadores turísticos do Alto Tâmega e Barroso que incidiu sob a temática “Marketing Digital – Como promover o seu negócio online”, seguindo para Boticas, no dia 8 de março, quarta-feira, que acolheu a sessão sobre “As ferramentas Google ao serviço do negócio turístico”.

Estas sessões surgem no âmbito do projeto “Alto Tâmega Turismo 4.0” e têm como objetivo capacitar os operadores turísticos da região no sentido de lhes transmitir os conhecimentos necessários para a incorporação das novas ferramentas, tecnologias e plataformas digitais na sua operação, nas suas iniciativas de marketing, venda dos seus serviços e de acompanhamento dos seus clientes.

As sessões da próxima semana decorrerão em Chaves a partir das 14h30 do dia 14 de março (terça-feira), na ACISAT, subordinada ao tema “Motores de reserva vs Venda digital direta” e em Montalegre a partir das 14h30 do dia 15 de março (quarta-feira),no Ecomuseu do Barroso, subordinada ao tema “Social selling – Saber vender nas Redes Sociais”.

Os que pretendam participar nestas ações e ainda não se tenham inscrito, podem fazê-lo através do seguinte link https://forms.gle/4reRzGoXZfRX7W7K9

A participação em todos os eventos é gratuita, mas sujeita a INSCRIÇÃO OBRIGATÓRIA.

Roteiro das próximas sessões:

·14/03 – Motores de Reserva vs Venda digital direta

14h30 – ACISAT, Chaves

· 15/03 – “Social Selling” – Saber Vender nas Redes Sociais

14h30 – Ecomuseu do Barroso, Montalegre

· 21/03 – Websites e ferramentas de avaliação turística – Impacto e gestão

14h30 – Casa do Vinho, Valpaços

· 22/03 – Boas Práticas para a gestão de Redes Sociais e canais digitais

14h30 – Casa da Cultura – Museu da Escola, Ribeira de Pena