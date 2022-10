Ações de formação valorizam recursos humanos da Misericórdia de Lamego

Para a Santa Casa da Misericórdia de Lamego, a maior e mais antiga instituição social do concelho, a formação dos seus profissionais é um dos principais pilares da sua atuação.

Neste sentido, ao longo do ano, implementa um plano de formação interno para habilitar os recursos humanos para contextos profissionais cada vez mais exigentes, onde a inovação, a criatividade e a necessidade de mudança são uma constante.

“Nunca a importância da formação profissional, em particular nas organizações do setor social, foi tão evidente como agora. Queremos preparar a Misericórdia de Lamego para os desafios da atual sociedade. O objetivo é ir ao encontro da nossa verdadeira missão: melhorar o serviço que diariamente prestamos aos utentes”, afirma o Provedor António Carreira.

Colaboradores que exercem a sua atividade em todas as respostas sociais e que possuem níveis de formação bastante distintos receberam, esta semana, formação específica sobre “Inteligência Emocional”. A ação, de 25 horas de duração, foi concretizada em parceria com o Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP).

Anteriormente, o programa de formação abordou a “Gestão de Stress e Gestão de Conflitos”. O objetivo é reforçar as competências dos colaboradores e aprofundar os seus conhecimentos.