Adega de Favaios brilha no Mundus Vini

Casa Velha Branco Grande Reserva 2019 eleito o melhor vinho branco do Douro

O melhor vinho branco do Douro em concurso, duas medalhas “Grande Ouro” e três “Ouro”. A Adega de Favaios volta a surpreender no Mundus Vini, concurso alemão com grande prestígio internacional.

O ano de 2023 começou da melhor forma para a Adega de Favaios. Depois do Moscatel Colheita 1989 ter sido eleito entre os melhores 10 vinhos portugueses, numa das provas mais prestigiadas de Portugal, o TOP 10 da Essência do Vinho/Revista de Vinhos, a Adega de Favaios volta a brilhar na prova de primavera 2023 do Concurso Internacional Mundus Vini, uma das competições de vinhos mais prestigiadas do mundo: um vinho conquistou o prémio de melhor vinho branco do Douro e cinco vinhos foram premiados com medalhas “Grande Ouro” e “Ouro”.

“Esta é uma conquista notável, que destaca a qualidade excecional dos vinhos produzidos pela Adega de Favaios. Ser reconhecido num concurso tão importante como o Mundus Vini é testemunho do compromisso da Adega de Favaios em produzir vinhos de elevada qualidade e daí os grandes investimentos que temos feito na vinificação e estágio dos vinhos”, sublinha Mário Monteiro, presidente da Direção da Adega de Favaios.

Para Miguel Ferreira, diretor de enologia da Adega, a distinção Melhor Vinho Branco do Douro obtida pelo Casa Velha Grande Reserva branco 2019 destaca, uma vez mais, o potencial do Planalto de Favaios: “O Planalto de Favaios tem condições excepcionais e de excelência para a produção de vinhos brancos”, sublinha.

Além deste prémio, o Porto Monge 20 anos e o Moscatel de Favaios Colheita 1999 receberam a mais alta distinção do concurso, a medalha Grande Ouro, apenas entregue a vinhos de “qualidade superior absoluta”, conforme refere a organização. Em geral, esta medalha é atribuída a menos de 5% dos vinhos inscritos no concurso. Em 2023, apenas 11 vinhos portugueses obtiveram este galardão.

Igualmente distinguidos com medalha de Ouro foram os vinhos DOC Douro Casa Velha Tinto Reserva 2018 e Casa Velha Branco Grande Reserva 2019, ao qual foi atribuído ainda o prémio especial “Best of Show” do Douro, uma distinção para os melhores vinhos de cada categoria.

O clássico Moscatel Adega de Favaios voltou a merecer a preferência do júri, conquistando também medalha de Ouro.

Os primeiros meses do ano 2023 reforçaram ainda o reconhecimento nacional da qualidade dos moscatéis da Adega de Favaios que viu o seu Moscatel Colheita 1989 entre os melhores 10 vinhos portugueses numa das provas mais prestigiadas de Portugal, o TOP 10 da Essência do Vinho/Revista de Vinhos.

Líder nacional em moscatéis

Reconhecida pelos seus moscatéis, a Adega de Favaios é o principal produtor deste tipo de vinho fortificado na Região Demarcada do Douro (80%) e líder no mercado nacional (52%). A par do património de Moscatéis, a Adega produz vinhos DOC Douro, rosé, brancos, tintos e espumantes, estando atualmente a preparar investimentos para a ampliação das instalações, a pensar nestas gamas, nomeadamente nos brancos que beneficiam das condições mais frescas do Planalto de Favaios.

GC