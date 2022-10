Adjudicada empreitada da Área de Acolhimento Empresarial Vila Real

O Executivo Municipal aprovou, na reunião de 19 de outubro, a adjudicação da empreitada de execução da Área de Acolhimento Empresarial Vila Real – Polo II – Zona Industrial de Constantim, pelo valor de €7 916 836,84. Ao valor da obra acrescem 1,5 milhões de euros referentes à aquisição dos terrenos, o que perfaz um investimento global de €9 416 836,84.

A ampliação da Zona Industrial de Constantim, que ficará instalada em Mosteirô, freguesia de Andrães, permitirá criar as condições necessárias à captação de empresas para o concelho, com vista à criação de novos postos de trabalho e à fixação da população.

A empreitada agora entregue, com um prazo de execução de 365 dias, destina-se à execução da denominada FASE 1 do projeto aprovado, que permitirá disponibilizar 80 lotes, numa área total de 186 864,00 m2. Os trabalhos previstos nesta primeira fase contemplam, entre outros, a construção de todas as infraestruturas, desde movimento de terras/terraplanagens, pavimentos, passeios, estacionamento, redes de abastecimento de água/águas residuais/águas pluviais, infraestruturas elétricas, ITUR, gás e paisagismo.