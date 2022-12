ADRAT promoveu sessão de esclarecimentos sobre “Estratégia de Desenvolvimento Rural 2030” 

A Associação de Desenvolvimento da Região do Alto Tâmega (ADRAT) promoveu esta terça-feira, dia 20 de dezembro, no Salão Nobre da Câmara Municipal de Boticas, uma sessão de esclarecimentos no âmbito da “Estratégia de Desenvolvimento Rural 2030”.

O Presidente do Município de Boticas, Fernando Queiroga, procedeu à abertura da iniciativa, ladeado pelo Secretário Geral da ADRAT, António Montalvão Machado, que fez uma apresentação detalhada dos objetivos e linhas gerais do programa de Desenvolvimento Local de Base Comunitária 2030, designado DLBC, bem como o ponto da situação sobre a atual implementação do programa.

O autarca destacou “a importância que este tipo de apoios tem no crescimento sustentável de toda a região e no Concelho de Boticas, em particular. Nesse sentido, torna-se fundamental que os empresários aproveitem estes incentivos para desenvolverem os seus negócios e gerarem riqueza no território”.

De referir que o DLBC 2030 prevê apoios para pequenos investimentos, transformação e comercialização, atividades complementares, turismo rural, promoção de produtos, cadeias curtas de comercialização, mercados locais, requalificação de aldeias, valorização de património e cooperação territorial.

GC CM