Agenda Cultural de Mondim de Basto com mostra de música, ópera e teatro

O Município de Mondim de Basto apresentou a nova agenda cultural para os meses de janeiro, fevereiro e março de 2023.

O mês de janeiro vai ser marcado pela primeira Mostra de Música Tradicional Portuguesa “Da Raiz”. Um programa repleto de valores e memória, que integra 7 espetáculos musicais, com grupos do panorama nacional, a atuação dos três ranchos folclóricos do concelho e workshops de ritmos tradicionais portugueses.

A programação do mês de fevereiro apresenta-se diversificada: do espetáculo de stand-up comedy com Aldo Lima, ao Leilão das Carnes, em Travassos, Mondim de Basto recebe ainda Manuel Freire com a tão conhecida Pedra Filosofal e um espetáculo de ópera cómica “Cosí Run Tutti”, numa coprodução do Teatro Municipal de Vila Real, Teatro Municipal do Porto e Cine-Teatro Constantino Nery.

Em março realiza-se a XIV edição do Festival Internacional de Teatro Miguel Torga, que integra nove sessões de teatro e a participação de sete companhias nacionais e internacionais.

A peça de teatro da Associação ASAD, o encontro de Cantares dos Reis, as sessões de cinema infantil e o Encontro de Tamecanos são propostas que pretendem envolver toda a comunidade Mondinense.