Agosto é o mês da Festa do Tomate Coração de Boi

O festim está de regresso: os melhores tomates Coração de Boi das tradicionais hortas do Douro voltam à prova no Concurso do Tomate Coração de Boi do Douro que se realiza, no próximo dia 25 de agosto, na Quinta do Seixo, Douro, a partir das 15h00.

A iniciativa, que veio para mostrar as qualidades superiores do Tomate Coração de Boi do Douro, volta a reunir especialistas para elegerem o melhor tomate da temporada, integrando o júri chefes de cozinha de referência, enólogos, jornalistas e outros atores na área da gastronomia.

Na sua VIII edição, a Festa do Tomate Coração de Boi do Douro é um evento anual de valorização dos produtos autóctones da região vinhateira portuguesa Património da Humanidade e de Trás-os-Montes. Em apenas apenas 7 anos, transformamos a época de produção do tomate numa festa no Douro, atraindo à região um número cada vez maior de pessoas.

A Festa do Tomate Coração de Boi do Douro integra três vertentes: o Mês do Tomate nos restaurantes referenciais da região, durante todo o mês de Agosto, o Concurso do Tomate Coração de Boi do Douro, ao qual se segue a festa-encontro com produtores, visitantes e entusiastas do fruto (Quinta do Seixo,

25 de Agosto) e a Festa do Tomate À Capella (Capela Barroca de Arroios, Vila Real, dia 26 de agosto, a partir das 17h30), onde é possível comprar Tomate Coração de Boi local, petiscar e degustar vinhos do Douro.

Esta é uma iniciativa invulgar. Com a ajuda de todos, estamos a contribuir para a valorização de mais um produto de excelência do Douro e, consequentemente, para a promoção e valorização desta região vinhateira.