Agrupamento de Escolas João de Araújo Correia ganha dois Centros Tecnológicos Especializados

O Agrupamento de Escolas João de Araújo Correia viu aprovadas as suas candidaturas a 2 Centros Tecnológicos Especializados (CTE) – Industrial e de Informática, com um financiamento de 1.665.149,00€ e 1.100.000,00€, respetivamente, no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

A criação dos CTE integra-se no âmbito da Estratégia Portugal 2030 e traduz-se no melhoramento de infraestruturas e na modernização de equipamentos dos espaços educativos e formativos, ao mesmo tempo que eleva a qualidade da oferta formativa com vista à redução das desigualdades socioeconómicas e geográficas. Os objetivos delineados enquadram-se na ação estratégica do AEJAC, nomeadamente os que preveem qualificações capazes de responder aos desafios do futuro e à evolução do tecido produtivo em áreas emergentes.

Particularmente no contexto socioeconómico do AEJAC que sofre as consequências da interioridade e do despovoamento, esta candidatura emerge como uma ação potenciadora do aumento da taxa de qualificação e da diminuição da taxa de abandono e de absentismo, da redução das desigualdades sociais e de género e da fixação de jovens qualificados capazes de garantir condições de sustentabilidade e competitividade ao tecido empresarial, colocando-o na vanguarda em termos industriais, técnicos, digitais e ambientais.

O Diretor do Agrupamento, Salvador Ferreira, realça a oportunidade criada e o contributo futuro dos CTE para o desenvolvimento económico-social da região e, consequentemente, para o aumento da produtividade nacional. As escolas desempenham um papel crucial na formação dos jovens e na requalificação de adultos e com a cooperação das entidades parceiras podem impactar significativamente as áreas económicas locais e regionais, contribuindo para um território nacional mais competitivo e coeso.