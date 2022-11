Agrupamento Diogo Cão distinguido com Selo Escola Sem Bullying

No dia em que se assinalou o Dia Mundial do Combate ao Bullying – 20 de outubro – foram conhecidos os Agrupamentos de Escolas/Escolas não agrupadas que obtiveram o Selo “Escola Sem Bullying | Escola Sem Violência” 2022/2023, por terem promovido e implementado um Plano de Prevenção e Combate ao Bullying e ao Ciberbullying, assumindo práticas quotidianas de promoção da saúde e do bem-estar da comunidade educativa, pautadas pelos princípios da não violência, da inclusão e da não discriminação.

Entre as 208 escolas distinguidas, encontra-se o Agrupamento de Escolas Diogo Cão que manteve a certificação obtida em anos anteriores.

O Selo “Escola Sem Bullying. Escola Sem Violência” surge como reconhecimento do trabalho realizado pelas diferentes estruturas do Agrupamento de Escolas Diogo Cão, com vista à utilização de diferentes abordagens de prevenção e intervenção face a este fenómeno, (o que se manifesta nas diversas iniciativas e projetos vocacionados para esta temática) de modo a incentivar, reconhecer e divulgar práticas de referência.

GC