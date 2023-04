Águas do Norte entrega prémios de inovação “Uma Gota, Uma Ideia”

A cerimónia de entrega dos prémios da 3.ª edição do concurso uma “Uma Gota uma Ideia” realizou-se na esta sexta-feira, 21 de abril, na sede da Águas do Norte. Na sessão, que contou com uma vasta participação on-line, foram conhecidos os vencedores desta 3.ª edição da iniciativa promovida pela Águas do Norte, tendo sido premiados os melhores projetos apresentados, de entre as cerca de 40 propostas que foram submetidas por um elevado número de colaboradores desta empresa, concessionária do sistema multimunicipal de abastecimento de água e de saneamento do Norte de Portugal, em alta, e do sistema de águas da Região do Noroeste, em baixa.

A cerimónia, que foi aberta pelo Presidente do Conselho de Administração, Eng. José Machado do Vale, para além da intervenção de Luís Matos Martins, CEO da empresa “Territórios Criativos”, contou com a presença e participação do Administrador da Águas de Portugal, Eng.º Pedro Vaz, e ainda do Prof. Eduardo Rosa, vice-reitor da UTAD, e Prof. José Carlos Tentúgal Valente, Professor Universitário.

No decorrer desta sessão, foram apresentadas e distinguidas as três ideias finalistas, tendo o primeiro prémio sido atribuído ao projeto “Barragens na Palma da Mão”, da autoria de Sofia Gonçalves, Ricardo Carneiro, André Costa, Duarte Silva e Bruno Rodrigues. O projeto “Modelo de Eficiência em ETAR”, classificado em segundo lugar, foi apresentado pela equipa constituída por Mariana Chaves, Domingos Gomes, Pedro Carvalho, Aida Sanches e Francisco Aguiar, ficando a proposta, “Aproveitar até à última gota – Valorizar um bem escasso”, elaborada por Patrícia Fernandes, Pedro Matos e Marília Cardoso, na terceira posição. De salientar ainda que houve lugar à atribuição de menções honrosas aos restantes participantes e propostas apresentadas ao concurso de ideias.

Este programa, que deverá prosseguir nos próximos anos, tem como objetivos, não só promover a criatividade de cada colaborador e a sua capacidade para a criação de valor para a empresa, como também de incentivar a aproximação entre os colaboradores da empresa e de apoiar o desenvolvimento de pequenos projetos, medidas e ações que visem a melhoria e eficiência dos processos.

Pretende-se que esta iniciativa seja ainda uma referência no setor e um instrumento de promoção da valorização do conhecimento, no sentido de reconhecer o trabalho desenvolvido por todos os colaboradores da Águas do Norte e fazendo dos premiados exemplos a seguir.

A Águas do Norte iniciou a atividade a 30 de junho de 2015 e, enquanto entidade concessionária do sistema multimunicipal de abastecimento de água e de saneamento do Norte de Portugal, em “alta”, e é responsável pela captação, tratamento e abastecimento de água para consumo público e pela recolha, tratamento e rejeição de efluentes domésticos, urbanos e industriais e de efluentes provenientes de fossas séticas.

Assume ainda a exploração e gestão do sistema de águas da região do Noroeste, reunindo numa única entidade gestora, os serviços de abastecimento de água e de saneamento de águas residuais em “alta” (prestados aos Municípios) e em “baixa” (prestados aos utilizadores finais, os munícipes), de forma regular, contínua e eficiente.