Águas do Norte inaugura Unidade Laboratorial de Vila Real

Foi hoje, dia 26 janeiro, inaugurada a nova Unidade Laboratorial de Vila Real da Águas do Norte, com a presença do Presidente do Conselho de Administração da Águas do Norte, Eng. José Machado do Vale e restantes Administradores Executivos, o Presidente do Conselho de Administração da Águas do Interior Norte, Eng. Carlos Silva e do Vice-Reitor da UTAD para a inovação, Prof. Eduardo Rosas.

A Águas do Norte é uma empresa de referência nacional no setor da água, em termos de qualidade do serviço público prestado, e um parceiro ativo para o desenvolvimento da região onde se insere, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos e para o desenvolvimento socioeconómico do país, através da exploração e gestão do sistema multimunicipal de abastecimento de água e de saneamento do Norte de Portugal e do sistema de águas da região do Noroeste, num quadro de eficiência e de sustentabilidade económica, social e ambiental.

Desta forma, no âmbito da atividade que desenvolve na recolha, drenagem e tratamento de águas residuais provenientes dos Utilizadores, Municipais e Finais, do referido Sistema Multimunicipal, e no sentido promover uma melhoria contínua na qualidade dos serviços que presta, no final do ano de 2022 a Águas do Norte decidiu reforçar a sua capacidade interna de monitorização analítica, através da criação de uma nova Unidade Laboratorial, localizada em Vila Real.

Em consequência, após a implementação e validação de metodologias analíticas adequadas, encontra-se agora em processo de preparação o pedido de concessão a apresentar ao Instituto Português de Acreditação, I.P. (IPAC), tendo em vista a obtenção da respetiva Acreditação pela norma NP EN ISO/IEC 17025. Sendo esta Acreditação o reconhecimento das competências técnicas de uma entidade, a Águas do Norte, através da instalação deste novo Laboratório instalado na ETAR de Vila Real, reafirma deste modo o seu compromisso com a qualidade e rigor no serviço público que diariamente presta.

A Águas do Norte iniciou a atividade a 30 de junho de 2015 e, enquanto entidade concessionária do sistema multimunicipal de abastecimento de água e de saneamento do Norte de Portugal, em “alta”, é responsável pela captação, tratamento e abastecimento de água para consumo público e pela recolha, tratamento e rejeição de efluentes domésticos, urbanos e industriais e de efluentes provenientes de fossas séticas.

Assume ainda a exploração e gestão do sistema de águas da região do Noroeste, reunindo numa única entidade gestora, os serviços de abastecimento de água e de saneamento de águas residuais em “alta” (prestados aos Municípios) e em “baixa” (prestados aos utilizadores finais, os munícipes), de forma regular, contínua e eficiente.

GC