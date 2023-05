Águas do Norte presente na 4ª Assembleia Geral do projeto GLOMICAVE

O projeto de inovação GLOMICAVE, no qual participam diversas entidades europeias com responsabilidades nesta área, tem como principal objetivo desenvolver uma plataforma digital inovadora, aberta à comunidade, para análise, tratamento e agregação de dados multinómios dispersos em todo o mundo. Atualmente existem várias bases de dados desta informação dispersas por várias universidades e institutos de investigação, sendo objetivo deste projeto criar uma plataforma agregadora da informação e disponibilizá-la para aumentar a compreensão dos sistemas biológicos como um todo, indo para além das ferramentas existentes no setor biomédico.

O projeto pretende correlacionar amostras biológicas (tanque de lamas ativadas e digestores anaeróbios) e dados operatórios (remoção de fósforo e outros dados operacionais e produções de biogás e qualidade das lamas) com os metagenomas a sequenciar ou já sequenciados. Esta abordagem é uma nova estratégia para compreender a microbiológia de sistemas microbianos complexos. A investigação originará ainda uma plataforma inteligente de análise de dados para auxiliar os especialistas a identificar os diferentes domínios onde os resultados poderão ser aplicáveis.

Para além da Águas do Norte, o consórcio do projeto igualmente é formado pelas seguintes entidades de vários paídes da Europa: Treelogic, ASINCAR, #ASEAVA, Servicio Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario (SERIDA), AkiNaO, Eliance – Des éleveurs. Une Ambition., INRAE, Universidade do Minho, Águas do Norte, S.A., Aalborg University, KU Leuven, Forschungszentrum Jülich NEC Laboratories Europe GmbH e UNE Asociación Española de Normalización.

A participação da Águas do Norte neste projeto, que é financiado a 100% sendo que a Águas do Norte será beneficiária de um orçamento de cerca de 156 mil euros, permitirá à empresa aumentar o seu conhecimento relativamente às propriedades e características genómicas da biomassa existente nos tanques de lamas ativadas e digestores anaeróbios pertencentes às ETAR da Águas do Norte e relacioná-lo com a eficiência operacional.

Desta forma, alguns dos colaboradores da Águas do Norte que participam neste trabalho – Patrícia Cruz, Alda Pereira e Sérgio Gomes – representaram a empresa na 4ª Assembleia Geral do projeto #GLOMICAVE que se realizou recentemente na cidade de Barcelona, em Espanha. Durante a reunião, organizada pelo coordenador do projeto Eurecat – Centro Tecnológico de Catalunya, representantes de cada uma das s parceiras analisaram os desenvolvimentos do projeto e discutiram os próximos passos e atividades que deverão ser desenvolvidos para alcançar os principais objetivos esperados.

Pode consultar este projeto poderá ser consultado através do seguinte link: https://glomicave.eu/eurecat-hosts-the-glomicave-4th-general-assembly-of-the-project-in-barcelona/

A Águas do Norte iniciou a atividade a 30 de junho de 2015 e, enquanto entidade concessionária do sistema multimunicipal de abastecimento de água e de saneamento do Norte de Portugal, é responsável pela captação, tratamento e abastecimento de água para consumo público e pela recolha, tratamento e rejeição de efluentes domésticos, urbanos e industriais e de efluentes provenientes de fossas séticas.

Assume ainda a exploração e gestão do sistema de águas da região do Noroeste, reunindo numa única entidade gestora, os serviços de abastecimento de água e de saneamento de águas residuais em “alta” (prestados aos Municípios) e em “baixa” (prestados aos utilizadores finais, os munícipes), de forma regular, contínua e eficiente.

