Águas do Norte realiza um Simulacro de Incêndio

No âmbito da atividade que desenvolve na gestão e exploração do Sistema Multimunicipal de Abastecimento de Água e de Saneamento do Norte de Portugal, a Águas do Norte realizou ontem, dia 12 de julho, em todas as instalações, administrativas e operacionais em que tem trabalhadores em permanência, e que estão integradas no Sistema, um simulacro de incêndio.

O exercício teve como objetivo testar a prontidão e a eficácia dos procedimentos de evacuação em caso de incêndio, bem como garantir a segurança de todos os envolvidos, tendo os respetivos trabalhadores sido instruídos no sentido de seguirem as rotas de fuga estabelecidas e de se dirigirem aos pontos de encontro designados, no exterior de cada uma das instalações.

As equipas de segurança estiveram presentes para supervisionar e coordenar a evacuação, garantindo que todos agissem de acordo com os procedimentos de segurança corretos e mantivessem a calma, tendo sido ainda realizadas verificações para garantir que todas as áreas fossem evacuadas adequadamente.

Após o término do simulacro, realizaram-se reuniões para avaliar o desempenho e obter o feedback dos participantes. As questões identificadas durante a simulação foram discutidas e as possíveis melhorias foram propostas, para aprimorar a resposta em caso de incêndio real.

A realização de simulacros de incêndio é uma prática fundamental para garantir a segurança e a preparação de todos os ocupantes de um edifício ou infraestrutura. Estas simulações permitem testar a eficácia dos planos de evacuação, identificar áreas de melhoria e fornecer treino prático aos participantes, melhorando a sua capacidade de reação em situações de emergência, no caso de um incêndio real.

A Águas do Norte iniciou a atividade a 30 de junho de 2015 e, enquanto entidade concessionária do sistema multimunicipal de abastecimento de água e de saneamento do Norte de Portugal, em “alta”, é responsável pela captação, tratamento e abastecimento de água para consumo público e pela recolha, tratamento e rejeição de efluentes domésticos, urbanos e industriais e de efluentes provenientes de fossas séticas.

Assume ainda a exploração e gestão do sistema de águas da região do Noroeste, reunindo numa única entidade gestora, os serviços de abastecimento de água e de saneamento de águas residuais em “alta” (prestados aos Municípios) e em “baixa” (prestados aos utilizadores finais, os munícipes), de forma regular, contínua e eficiente.