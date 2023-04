Alicaça – Festa do Caçador está de volta a Alijó de 13 e 14 de maio

A Alicaça – Festa do Caçador regressa ao Concelho de Alijó, a 13 e 14 de maio. O evento organizado pela Câmara Municipal de Alijó realiza-se na localidade de Vila Verde com um vasto programa direcionado a caçadores e ao público com interesse na atividade cinegética.

Após um interregno, a Alicaça – Festa do Caçador regressa com o objetivo de promover o potencial cinegético, natural e económico do território, assim como dinamizar a Zona de Caça Municipal, que recebe habitualmente caçadores de todo o País.

O programa do evento inclui várias atividades de caça e atividades lúdicas de cariz desportivo. No dia 13 de maio, a abertura do evento acontece com a Prova de Santo Huberto, logo a partir das 8h00. Durante a tarde, terá lugar uma Batida à Perdiz, a partir das 15h30. Já no dia 14 de maio, o certame arranca com Prova de Trabalho de Cão Coelheiro, às 9h00. À tarde, terá lugar a Mostra Canina com Podengo Português e Cães de Parar, a partir das 15h00.

Nos dois dias, o programa de atividades inclui um Percurso de Caça, com o apoio do Clube de Caça e Pesca de Alijó, que começa às 9h00, no Campo de Tiro, em Alijó. Durante todo o evento, os visitantes poderão ainda ver as Exposições “20.000 Anos de Caça” e “Aves de Rapina”, assim como assistir a várias demonstrações de falcoaria, no período da manhã e da tarde.

A animação, o convívio e a partilha de experiências são também uma marca constante em todo o evento. Os grupos Encharca o Fole e Incantus e ainda o grupo de Bombos de Pegarinhos irão garantir a animação durante todo o evento. Haverá ainda um parque radical e uma área dedicada aos mais novos.

Além do convívio entre caçadores e interessados no setor, o evento pretende divulgar as excelentes condições da Zona de Caça Municipal para a prática de atividades cinegéticas.