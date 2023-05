Alijó acolhe a Feira dos Vinhos e Sabores dos Altos

Evento que promove o vinho, a gastronomia e o território do planalto duriense quer transformar os Vinhos dos Altos numa marca de sucesso

O município de Alijó volta a receber a Feira dos Vinhos e Sabores dos Altos – uma montra de divulgação dos vinhos e sabores do planalto duriense, que vai ter lugar a 16, 17 e 18 de junho, no Parque da Vila, em Alijó.

A edição de 2023 assinala o arranque de uma aposta estratégica da autarquia que visa a criação da marca Vinhos dos Altos, com o objetivo de promover o território e potenciar este nicho de mercado.

“Este é um outro Douro que damos a conhecer, onde os vinhos brancos protagonizam um papel de destaque e que é menos divulgado e reconhecido na região. Queremos alterar este paradigma, o Douro, principalmente a cotas mais elevadas, consegue colocar no mercado vinhos de excelência, de grande qualidade e com uma personalidade única”, refere José Rodrigues Paredes, presidente da Câmara Municipal de Alijó.

Os Vinhos dos Altos incorporam e transmitem a paixão dos seus produtores, vertida em cada vinho. Representam uma conjugação equilibrada entre paixão e trabalho, entre respeito pela tradição e criatividade.

“Alijó tem acolhido, nos últimos anos, uma nova geração de produtores com uma identidade muito própria que ousou criar vinhos que fogem ao perfil habitual do Douro. São produtores que estão instalados no Planalto de Alijó, uma zona mais fresca do Douro que, durante muito tempo, esteve fora do radar”, acrescenta o autarca.

De 16 a 18 de junho vão marcar presença 45 produtores de vinho, de pequena, média e grande dimensão, que produzem ou têm as suas unidades de produção e engarrafamento no Concelho de Alijó. Também presentes vão estar alguns expositores de produtos locais, nomeadamente azeite, pão, bola de carne, mel e frutos secos, que vão dar a conhecer o potencial da região neste certame que atrai milhares de visitantes de vários pontos da região.

A edição deste ano arranca com um seminário dedicado ao impacto das alterações climáticas no Douro, nomeadamente os prejuízos provocados pela queda de granizo na produção de vinho. Este momento inclui a apresentação de um projeto inovador do Município de Alijó relativa à implementação de um sistema anti granizo.

Ao longo dos três dias do evento, os visitantes que terão oportunidade de conhecer de perto os nossos produtores, assim como desfrutar de um vasto programa que inclui provas comentadas de vinhos, palestras, showcooking dedicado a tapas e petiscos de polvo galego, numa zona de restauração preparada para receber os visitantes e muita música. Esta ano há ainda uma novidade – um passeio de clássicos que irão percorrer quintas e locais de interesse turístico do Concelho.

À semelhança de anos anteriores, realiza-se o Concurso Escolha de Imprensa Vinhos dos Altos, dirigido a profissionais, irá eleger os melhores vinhos dos produtores presentes na Feira.

Um mercado em crescimento

Alijó é o concelho com maior produção de vinho (em litros) da Região Demarcada do Douro, segundo dados do Instituto do Vinho e da Vinha. No ano de 2022, foram aqui produzidos 25.639.800 litros.

Cerca de 80% a 90% da faturação do Concelho tem origem no setor vitivinícola, o que comprova o importante peso económico do Vinho na região, com forte repercussão ao nível do turismo.

Os Vinhos dos Altos, produzidos em cotas mais altas, entre os 500 e 700 metros de altitude, situadas no Planalto do Concelho de Alijó, começam a desempenhar um papel muito importante na economia local. Dos cerca de 70 produtores/engarrafadores, perto de 30 dedicam-se à produção de Vinhos dos Altos. É aqui que nascem vinhos únicos e distintos, mais frescos, de qualidade superior e com grande potencial de guarda, que complementam a excelente oferta de vinhos produzidos nas encostas do Douro.

GC