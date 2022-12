Alijó: concluída requalificação do Miradouro do Monte da Cunha

O Executivo Municipal de Alijó continua a executar a sua estratégia de promoção e valorização do nosso património natural e paisagístico, através do enriquecimento e requalificação da oferta dos diferentes pontos de interesse turístico do Concelho.

No seguimento desta estratégia de desenvolvimento turístico, o Miradouro de Nossa Senhora dos Prazeres, situado no Monte da Cunha, foi alvo de uma intervenção, já concluída, que permitiu dotar este espaço com melhores acessos e condições de visitação. Os visitantes podem, a partir de agora, usufruir de um binóculo para apreciarem ainda mais a paisagem.

Esta intervenção veio complementar as obras de melhoramento já implementadas pelo Município no recinto onde se realiza a festa de Nossa Senhora dos Prazeres, que permitiram criar condições mais dignas para receber atividades de lazer ao longo de todo o ano.

GCI