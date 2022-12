Alijó: convívio de Natal juntou 500 idosos do concelho

Decorreu em ambiente de grande festa e animação o Almoço de Natal que juntou cerca de 500 idosos de todo o Concelho, organizado pelo Município de Alijó. Além de partilhar uma refeição natalícia, os seniores conviveram com os vizinhos de outras freguesias e passaram um dia diferente, recheado de alegria e boas memórias.

O Presidente da Câmara Municipal, José Rodrigues Paredes, marcou presença no Almoço, juntamente com o restante Executivo Permanente. Um agradecimento especial às Juntas de Freguesias e IPSS envolvidas, à Quinta da Levandeira do Roncão, que recebeu o evento, e a todos aqueles que contribuíram para o sucesso desta iniciativa.