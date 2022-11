Alijó em destaque no I Festival de Produtos Durienses

O Município de Alijó marcou presença no I Festival de Produtos Durienses, que decorreu em Sabrosa, no último fim-de-semana, com uma mostra dos seus produtos locais e da sua cultura. O Presidente da Câmara, José Paredes, deu as boas-vindas à Ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa, que esteve no stand dedicado à promoção dos produtos do Município, durante a inauguração do evento.

Os visitantes tiveram a oportunidade de experimentar produtos de excelente qualidade do Município de Alijó, nomeadamente os seus vinhos, azeites, bolo de carne e outras iguarias gastronómicas. O Município aproveita para agradecer a todos os produtores locais que acompanharam a autarquia, assim como ao Rancho Folclórico e Cultural do Pinhão pela sua brilhante atuação durante o certame.

O I Festival de Produtos Durienses contou com a participação dos 19 municípios que constituem a Comunidade Intermunicipal do Douro.

