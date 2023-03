Alijó: homem detido em flagrante por incêndio florestal

O Comando Territorial GNR de Vila Real, através do Posto Territorial de Alijó, no dia 3 de março, deteve em flagrante um homem de 68 anos por incêndio florestal, no concelho de Alijó.

Na sequência de um alerta de incêndio florestal, os militares da Guarda deslocaram-se ao local, tendo apurado que na sua origem esteve uma queima de sobrantes autorizada, que se descontrolou devido à não adoção das medidas de segurança necessárias, o que originou um incêndio e que consumiu uma área de mato rasteiro e pinhal de aproximadamente 0,2 hectares.

No decorrer das diligências o autor da queima foi detido e os factos remetidos ao Tribunal Judicial de Alijó.

Durante o ano de 2022, o Comando Territorial de Vila Real identificou 46 suspeitos de incêndios florestais, dez dos quais foram detidos em flagrante.

A proteção de pessoas e bens, no âmbito dos incêndios rurais, continua a assumir-se como uma das prioridades da GNR, sustentada numa atuação preventiva e num esforço de patrulhamento nas áreas florestais.