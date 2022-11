Alijó: mais de 130 caçadores na 1.ª Montaria ao Javali da Época Venatória 2022/23

O Município de Alijó, entidade gestora da Zona de Caça Municipal, promoveu no passado dia 12 de novembro a 1.ª Montaria ao Javali da Época Venatória 2022/23, que contou com a participação de mais de 130 caçadores vindos de várias zonas do País. Este evento cinegético teve como objetivo a correção de densidade populacional da espécie.

O Vice-Presidente da Câmara Municipal de Alijó, Vítor Ferreira, deu as boas vindas a todos os participantes, durante a concentração dos caçadores que decorreu no Santuário de Nossa Senhora da Piedade, em Sanfins do Douro. Antes da partida para a mancha foi servido um pequeno-almoço reforçado, composto por iguarias gastronómicas do Concelho.

Além do convívio entre caçadores, estas ações cinegéticas têm com o objetivo principal o controlo do número de animais que provocam avultados prejuízos na agricultura e na flora local.

A mancha, que cobriu as freguesias de Sanfins do Douro e Vila Chã, rendeu 17 javalis. A organização agradece o apoio prestado pelas Juntas de Freguesias, Bombeiros Voluntários de Sanfins do Douro, Associação Romaria de Nossa Senhora da Piedade, GNR, matilheiros e trabalhadores do Município.

GC