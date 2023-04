Alijó: mais de 500 pessoas dão vida à maior Via Dolorosa esta quarta-feira

As ruas da Vila de Alijó vão receber a recriação da “Via Dolorosa” com a participação de mais de 500 pessoas de todas as freguesias do Concelho, naquele que será o maior espetáculo do género com participantes ativos. O espetáculo ao vivo terá lugar esta quarta-feira, dia 5 de abril, a partir das 21 horas, e inclui a encenação de vários quadros da Via Sacra em diferentes locais da Vila.

Esta iniciativa do Município de Alijó conta com a estreita colaboração das 14 Juntas de Freguesia e com a participação de elementos das associações locais e da comunidade em geral. O diretor artístico do espetáculo, Marco Aurélio Moura, assegura que esta recriação da Via Sacra “é a maior encenação da via sacra com intervenientes ativos”, sendo que cada um dos participantes desempenha uma personagem específica na recriação.

O espetáculo ao ar livre terá a duração de cerca de 1h45 e cumpre a sequência da narrativa dos últimos dias de Jesus Cristo, sendo que cada quadro é encenado por uma freguesia, num lugar específico da Vila, conferindo-lhe uma dinâmica própria e singular. Os vários quadros que integram a dramatização têm início na área envolvente ao Plátano. A primeira cena terá lugar em frente ao Tribunal, com a chegada de Cristo e dos apóstolos.

De seguida, será recriada a entrada em Jerusalém (Domingo de Ramos), nas traseiras da Igreja Matriz. As cenas seguintes acompanham vários quadros no adro da Igreja Matriz, no Chafariz, na Praça do Município, em frente à Câmara Municipal, no largo em frente aos Bombeiros Voluntários, na escadaria da Escola EB2,3/S de Alijó e no anfiteatro das Piscinas Municipais.