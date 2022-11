Alijó promove sessão de sensibilização para a Eliminação da Violência contra as Mulheres

O Município de Alijó promoveu ontem, 24 de novembro, uma profícua sessão de trabalho e sensibilização para a Eliminação da Violência contra as Mulheres, dirigida a técnicos de instituições do Concelho que lidam diariamente com esta problemática.

A sessão resultou numa conversa muito produtiva entre as várias entidades presentes que trabalham na área do apoio à vítima, tendo sido discutidas formas de intervenção mais eficazes, a importância da atuação em rede, entre outras linhas de ação.

Além da troca de conhecimentos e partilha de experiências entre as diversas entidades presentes, a sessão inclui o testemunho de uma vítima na primeira pessoa, que partilhou aquilo que viveu e como conseguiu ultrapassar.

A sessão contou com a participação de representantes da Unidade de Cuidados na Comunidade do Centro de Saúde de Alijó, da Equipa Móvel de Apoio à Vítima do Douro da APAV, do Núcleo de Investigação e Apoio a Vítimas Específicas (NIAVE) da GNR e a Equipa para a Igualdade na Vida Local (EIVL) da Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género (CIG), a quem o Município agradece a presença e os relevantes contributos que enriqueceram a iniciativa.