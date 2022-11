Alijó vai criar incubadora de empresas e centro de negócios

No âmbito da sua política de apoio ao empreendedorismo e desenvolvimento económico local, o Município de Alijó irá proceder à reabilitação do icónico edifício conhecido como “Café da Paz”, onde futuramente será instalada uma incubadora de empresas e centro de negócios.

Tendo em vista a criação de um ambiente propício ao desenvolvimento empresarial do Concelho, esta nova infraestrutura municipal representa um investimento na criação de condições de instalação e apoio a empreendedores e jovens empresas nas suas primeiras etapas de vida.

A intervenção prevê ainda a reabilitação do espaço do café, que se manterá no rés-do-chão do edifício. A empreitada terá início nos próximos dias e terá uma duração de cerca de 10 meses.

GC CM