Almirante Gouveia e Melo participou nas Conferências da Juventude em Vila Real

Realizaram-se, no dia 15 de março, as Conferências da Juventude promovidas pela Youth Academy, em parceria com o Município de Vila Real e as Escolas Secundárias Camilo Castelo Branco e São Pedro, e respetivas Associações de Estudantes.

Cidadania e Defesa foi o mote das conferências que contaram com a participação especial do Chefe do Estado-Maior da Armada, Almirante Gouveia e Melo, que marcou presença na sessão da manhã, realizada na Escola Secundária de São Pedro, e na sessão da tarde, na Escola Secundária Camilo Castelo Branco, duas sessões muito participadas onde a defesa nacional foi o tema central.

Seguiu-se uma receção nos Paços do Concelho, onde o Presidente da Câmara lhe deu as boas-vindas, convidando-o a assinar o Livro de Honra do Município. Na ocasião, o Chefe do Estado-Maior da Armada mostrou a sua satisfação por ter constatado o interesse dos jovens nas questões mais importantes para o futuro do país, fazendo um balanço muito positivo da sua passagem por Vila Real.

As Conferências da Juventude são para a Youth Academy uma aposta na capacitação dos jovens do interior garantindo-lhes o contacto com figuras de destaque nacional em diversas áreas, sendo que a próxima conferência tem já confirmada a presença de Mário Centeno, Governador do Banco de Portugal. Alexandre Favaios, Vice-Presidente e Vereador da Juventude, congratulou-se com esta iniciativa com a qual o Município se orgulha de colaborar, destacando o importante papel das associações juvenis na dinamização de eventos que estimulem o espírito crítico e participativo dos jovens.

Recorde-se que Gouveia e Melo foi homenageado em 2021, no âmbito do Dia da Cidade, com a atribuição da Medalha de Ouro de Mérito Municipal, como forma de reconhecimento pelo trabalho desenvolvido enquanto coordenador da task force responsável pela vacinação dos portugueses contra a Covid-19.

GC CM