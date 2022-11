Alto Tâmega – ArtFest com espetáculos de dança na região

A Forma – Estúdio de Dança realizou, no passado fim de semana, duas atuações, uma em Valpaços (sábado) e outra em Chaves (domingo), integradas no projeto “Alto Tâmega ArtFest – Programa de Itinerância Cultural”, contando, no total, com quase três centenas de espetadores.

Recorde-se que o Projeto ArtFest (NORTE-04-2114-FEDER-000455) é promovido pela Comunidade Intermunicipal do Alto Tâmega e Barroso (CIMAT) e tem como objetivo geral a promoção e valorização turística do património cultural do território.

Para tal, apresenta um programa de cultura em rede envolvendo os 6 municípios do Alto Tâmega e Barroso (Boticas, Chaves, Montalegre, Ribeira de Pena, Valpaços e Vila Pouca de Aguiar), promovendo a animação de espaços culturais (auditórios, teatros, salas multiusos, salas polivalentes e outros recintos de espetáculos), bem como dos museus municipais e espaços museológicos.