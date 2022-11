Alto Tâmega e Barroso promovido na Feira Internacional de Turismo Gastronómico de Ourense

A Comunidade Intermunicipal do Alto Tâmega e Barroso (CIMAT) está presente na 23ª edição do Xantar – Feira Internacional de Turismo Gastronómico, em Ourense (Espanha).

Durante os cinco dias do evento, que decorre de 9 a 13 de novembro, pretende-se divulgar as potencialidades deste território do Interior Norte de Portugal a nível gastronómico, cultural e turístico.

O dia inaugural do certame foi dedicado ao Alto Tâmega e Barroso e aos produtos endógenos dos seis municípios que constituem a região, através de uma visita ao stand representativo da CIMAT e degustação de produtos locais, onde marcaram presença várias entidades, entre as quais, o Primeiro Secretário da CIMAT, Ramiro Gonçalves, e a Vereadora da Câmara Municipal de Boticas, Isabel Torres, que aproveitou a ocasião para convidar os visitantes a conhecerem a região e o nosso concelho, em particular.