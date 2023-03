Alunos da Escola Diogo Cão promovem “Estendal de Poesia”

No passado dia 21 de março, o grupo de Português do 2.º ciclo da Escola Diogo Cão celebrou o Dia Mundial da Poesia (a data foi criada na 30ª Conferência Geral da UNESCO, a 16 de novembro de 1999) e a chegada da primavera com a atividade “Estendal de Poesia”.

Trata-se de um verdadeiro estendal, com fio, molas e roupa. A diferença é que este estendal, “Poético”, não teve roupa a secar, mas sim poesia no ar!

O desafio foi lançado a todas as turmas do 2.º ciclo que participaram com um poeta/escritor, desenhando peças de vestuário em cartolina, nas quais escreveram os poemas pesquisados e selecionados. Seguidamente, decoraram cada peça de roupa dando asas à sua imaginação e criatividade.

Ao longo dos corredores exteriores da escola, foram estendidas “as peças de roupa poéticas”, o que resultou num maravilhoso arco-íris que invocou a primavera.

Da exposição fazia parte um painel, onde os alunos puderam deixar uma frase sobre o que é para eles a poesia, dando-lhes a possibilidade da livre criação de ideias, através das palavras, da imaginação e da inovação.

Esta atividade teve como objetivo sensibilizar os alunos para a leitura e escrita da poesia, desenvolvendo a autonomia e a reflexão sobre o poder da linguagem e do desenvolvimento das habilidades criativas de cada aluno.

