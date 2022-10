Alunos dos Países Baixos visitaram Boticas Parque – Natureza e Biodiversidade

O Boticas Parque Natureza e Biodiversidade (BNB) recebeu esta quarta-feira, dia 19 de outubro, uma visita de uma comitiva vinda da Universidade de Windesheim – Países Baixos, composta por 49 alunos de Biologia e três professores.

As características naturais do Boticas Parque e os projetos de conservação aí desenvolvidos foram a principal razão para a visita, associada ao facto do BNB se localizar em plena região do Barroso Património Agrícola Mundial, “galardão” que tem despertado grande curiosidade e interesse a nível internacional.

Apesar das condições atmosféricas adversas e da muita chuva, nem por isso deixou de ser possível uma visita guiada ao Parque e aos seus principais pontos de interesse, como o Centro de reprodução do Mexilhão de Rio, e todo o sistema de reprodução de trutas do rio Beça numa visita acompanhada pelos técnicos do município e da Associação Celtiberus.

Houve ainda tempo para uma apresentação sobre as aves de rapina da região e a importância da falcoaria e da caça sustentável nestes territórios, levada a cabo por Paulo Martinho, da Wildcoa.

A comitiva teve ainda oportunidade para uma degustação de alguns produtos tradicionais do concelho, como o mel, pão e infusões, bem como para assistir a uma breve apresentação do livro “Guia das Borboletas do Barroso” pelo seu autor, Ernestino Maravalhas, recebendo no final um exemplar deste livro, oferta do Município de Boticas.