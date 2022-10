“Antes que te Queimes”: estudantes da UTAD saem à rua para prevenir danos na “Caloirada aos Montes”

Na “Caloirada aos Montes”, no dia 28 de outubro, será implementado o protocolo de atuação ANTES QUE TE QUEIMES©, um modelo de aconselhamento par-a-par aplicado em intervenções de rua que se fundamenta na Educação pelos Pares. Com a intervenção, pretende-se a promoção de diversão com redução de risco e danos associados ao consumo nocivo de bebidas alcoólicas e outras drogas, bem como outros comportamentos associados aos ambientes recreativos.

É o culminar de uma parceria entre a Pró-Reitoria para Saúde e Bem-estar da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD) e a Associação de Estudantes da UTAD (AAUTAD), com o projeto “Antes que te Queimes”, que é coordenado pela professora Irma Brito, da Escola Superior de Enfermagem de Coimbra.

Com a implementação do protocolo estamos a contribuir para o movimento das Universidades Promotoras de Saúde, ou seja, cocriar contextos promotores de saúde que conciliem de forma harmoniosa o bem-estar e a saúde e a diversão sem risco.

Na intervenção que decorrerá nas noites de festa académica preconiza-se que haja pelo menos um supervisor (enfermeiro, especialista ou docente) e uma equipa de educadores de pares (estudantes do ensino superior). O aconselhamento par-a-par é uma intervenção educativa dialógica de conscientização, ou seja, visa a tomada de consciência, a reflexão e a predisposição para agir diferente. Trata-se de uma intervenção baseada na entrevista motivacional, realizada em ambiente informal, que objetiva aumento da literacia crítica sobre consumo de álcool, tabaco e outras drogas e comportamentos de risco associados às festas académicas.

GCI UTAD