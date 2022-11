Aprovada nova concessão de estacionamento tarifado em Vila Real 

Foi aprovada, na Reunião de Câmara do passado dia 31 de outubro, uma nova concessão de estacionamento tarifado na cidade de Vila Real que , segundo Adriano Sousa, vereador do Urbanismo, “procede à necessária redefinição da área concessionada à superfície, por força da evolução da própria cidade, mas também da dinâmica da taxa de motorização entretanto ocorrida”.

Assim, neste momento, Vila Real possui 850 lugares de estacionamento tarifados, que correspondem a menos de 10% da totalidade dos lugares de estacionamento existentes na cidade.

Além disso, esta concessão comporta dois parques de estacionamento subterrâneos: o da Avenida Carvalho Araújo e o do Pavilhão dos Desportos que totalizam mais de 380 lugares de estacionamento. A estes somam-se mais de 290 do novo parque de estacionamento junto ao Seminário, cujo projeto final deverá ser apresentado no próximo mês.

Outra novidade desta concessão prende-se com a política para os residentes que, brevemente, poderão deixar o carro num estacionamento público, perto das suas habitações, através de um título de residência que funcionará através da matrícula. “Enquanto a anterior concessão apenas permitia aos habitantes estacionar nos locais identificados com o sinal de parque para residentes, esta nova concessão permitirá aos residentes, cujo fogo confronte com um arruamento em regime de estacionamento tarifado ou em que seja proibido estacionar e que não disponha de um lugar de garagem, estacionar 24h por dia, gratuitamente, em qualquer dos arruamentos integrados na zona onde reside, bem como nos arruamentos de uma outra zona imediatamente adjacente à anterior”, frisou Adriano Sousa.

A responsabilidade pela emissão do título de residente caberá ao concessionário, mediante a apresentação da documentação necessária, e terá um custo anual de 36 euros para primeira viatura e de 50 para a segunda. De referir que cada fogo, apenas terá direito a dois títulos.

Recorde-se que, em alternativa ao estacionamento tarifado o município disponibilizou, recentemente, cerca de 200 lugares de estacionamento localizado junto ao edifício da Biblioteca Municipal, ao qual acrescem os espaços de estacionamento de utilização pública, do Continente e de Lordelo, ambos servidos pelos transportes públicos de Vila Real.