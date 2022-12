Arquiteta Paula Sousa Pinheiro vence o Prémio de Arquitetura do Douro 2022

A CCDR-NORTE distinguiu esta quarta-feira a Arquiteta Paula Sousa Pinheiro – e a sua proposta “Quinta do Saião – Enoturismo – Projeto de reconstrução do assento agrícola (Vila Nova de Foz Côa)” – com o Prémio de Arquitetura do Douro 2022.

A entrega do prémio decorreu na cerimónia de encerramento das comemorações do 20.º aniversário da classificação do Alto Douro Vinhateiro como Património Mundial, que se realizou na Casa de Mateus, em Vila Real.

A obra de Enoturismo na Quinta do Saião, da autoria de Paula Sousa Pinheiro, revelou, para o júri, uma notável postura de “saber estar” no território, de grande valia e excecionalidade, e cumpridora integral do objetivo de promoção e divulgação das boas práticas do exercício da arquitetura nesta região Património Mundial da UNESCO.

Considerou o júri que o projeto compreendeu e respeitou integralmente o contexto preexistente do local, no sentido de fundamentar as suas linhas orientadoras, elevando um assento agrícola obsoleto na sua função original a um estado de excelência no seu novo uso.

Lançado em 2006, o Prémio de Arquitetura do Douro é um concurso bienal que procura distinguir e promover boas práticas do exercício da arquitetura realizadas na região após a inscrição do Alto Douro Vinhateiro na Lista do Património Mundial da UNESCO. Podem concorrer intervenções de construção, conservação ou reabilitação de edifícios ou conjuntos arquitetónicos, bem como intervenções de desenho urbano em espaço público.