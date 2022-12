Arquivo Municipal de Vila Real comemorou 18 anos

Realizou-se, no passado dia 26 de novembro, a celebração do 18º aniversário do Arquivo Municipal de Vila Real, serviço municipal vocacionado para a gestão do património documental do município.

A sessão, presidida pela Vereadora do Pelouro da Cultura, Mara Minhava, contou com a presença do Vice-Presidente e Vereador do Pelouro da Educação, Alexandre Favaios, e de outros responsáveis municipais, nomeadamente a Coordenadora e os colaboradores do AMVR, e de representantes de entidades e instituições locais e regionais, assim como inúmeros vila-realenses.

No âmbito desta celebração teve lugar a abertura da Exposição «Arquivo Municipal de Vila Real – 18 anos de Serviço Público “Do sonho à realidade”», que estará patente ao público até ao dia 31/03/2023. Nesta exposição, o visitante ficará a conhecer um pouco da história da família que mandou construir e habitou o edifício, de traça brasileira dos finais do séc. XIX e inícios do séc. XX, os traços arquitetónicos do mesmo, o programa de apoio que permitiu a sua aquisição, reconstrução e aquisição de equipamentos – o PARAM -, bem como as publicações e atividades realizadas nestes 18 anos, particularmente no último ano de reconhecida e intensa atividade.

Para além de um momento musical, pelo dueto de flautas de bisel (Alexandre Fraguito e Carmen Pereira), foi ainda inaugurado o “Espaço Memória”, este dedicado ao escritor A. M. Pires Cabral, recentemente homenageado com a atribuição do seu nome ao Grémio Literário de Vila Real, e vencedor do Prémio Ruy Belo/2022, para Obra Poética publicada no biénio 2020/2021, pela sua “Caderneta de Lembranças”. Este espaço estará disponível para visita até ao mês de maio de 2023, entre as 9h00 e as 15h30, todos os dias úteis.