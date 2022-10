Arte na Rua 2022: Município de Vila Real entregou prémios de participação

Como forma de reconhecimento aos alunos, docentes e escolas pelo trabalho desenvolvido no âmbito da atividade Arte na Rua, que decorreu no passado mês de junho, inserida no Mês da Juventude 2022, o Município de Vila Real promoveu uma receção na Câmara Municipal na qual o Vice-Presidente e Vereador do Pelouro da Juventude, Alexandre Favaios, entregou às escolas aderentes prémios pela sua participação nesta iniciativa que, na presente edição, teve como tema “Os 3 Santos Populares” – Santo António, São João e São Pedro.

Nesta cerimónia o autarca salientou a criatividade dos jovens artistas, cujos trabalhos apresentaram uma enorme variedade de técnicas e materiais e agradeceu a disponibilidade e colaboração das escolas, dos lojistas e demais entidades envolvidas. Dar visibilidade ao talento dos jovens, apresentando as suas criações artísticas em espaços públicos, ao mesmo tempo que se incentiva o público a visitar o comércio tradicional são alguns dos objetivos desta iniciativa.

A Arte na Rua 2022 contou com a adesão da Escola Secundária Camilo Castelo Branco, Escola Secundária de São Pedro, CAO da Nuclisol-Jean Piaget, a Associação de Paralisia Cerebral de Vila Real, Centro de Formação do IEFP de Vila Real e Escola Profissional do Nervir. Um agradecimento especial à Associação Comercial e Industrial e aos lojistas aderentes – Loja Naf Naf, Loja Stephanel, Sapataria Kele, Fotografia Goarte, Opticenter, Casa Lapão, Shoes Me e Pastelaria Gomes.