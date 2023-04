Assembleia Intermunicipal da CIMAT

Decorreu no dia 17 de abril, no auditório Engenheiro Luiz Coutinho, em Chaves, a sessão ordinária da Assembleia Intermunicipal da Comunidade Intermunicipal do Alto Tâmega e Barroso (CIMAT).

A sessão, dirigida pelo Presidente da Assembleia Intermunicipal, Anselmo Martins, acompanhado pelo Vice-presidente e Secretário da Assembleia Intermunicipal, Nelson Montalvão e Luís Dias, respetivamente, pelo Presidente da CIMAT, Alberto Machado, e pelo Primeiro Secretário Executivo da CIMAT, Ramiro Gonçalves, teve a seguinte ordem de trabalhos: apreciação e deliberação do Relatório de Atividade, Balanço e Conta de Gerência do ano de 2022 da CIMAT; aprovação e deliberação da 1ª Revisão Orçamental da CIMAT; apreciação e deliberação da alteração da estrutura organizacional da CIMAT e consequente alteração ao Regulamento Interno de Organização e Funcionamento dos Serviços da CIMAT; apreciação e deliberação da alteração ao Mapa de Pessoal da CIMAT.

De referir que todos os pontos da ordem de trabalhos foram aprovados por unanimidade pelos presentes.

GC