Assembleia Municipal de Boticas aprovou Orçamento e Plano de Atividades para 2023 

A Assembleia Municipal de Boticas aprovou esta quarta-feira, dia 21 de dezembro, o Orçamento e as Grandes Opções do Plano do município para o ano de 2023.

Com esta aprovação, o executivo camarário conta com um orçamento global de mais de 13 milhões e 328 mil euros, sendo que 7.254.239,00€ estão destinados para a execução das Grandes Opções do Plano (GOP), setor onde se incluem o Plano Plurianual de Investimentos (PPI) e o Plano de Atividades Municipais (PAM) e que englobam os investimentos nas áreas da Educação, Saúde, Ação Social, Turismo, Desporto, Agricultura e Pecuária, entre outras.

Com este orçamento será possível cumprir todas as metas estabelecidas pelo município para 2023 e dar continuidade às políticas de investimento, de promoção turística e de coesão social implementadas pela autarquia botiquense nos últimos anos e que têm contribuído para o crescimento sustentável do concelho.

Consciente do impacto que o orçamento municipal tem para o desenvolvimento local, o Presidente da Câmara de Boticas, Fernando Queiroga, afirmou que “as medidas e projetos preconizados na estimativa orçamental apresentada aos deputados têm como fundamento a sustentabilidade financeira do município, servindo assim de garantia para que o executivo possa gerir os destinos da nossa terra de forma ponderada e criteriosa”.

O autarca acrescentou ainda que “além do desenvolvimento do concelho, o executivo municipal também mantém como desígnio o bem-estar dos nossos munícipes, não descurando, porém, outros pontos fundamentais como a captação de mais investimento, criação de emprego e fixação da população”.

A sessão de trabalhos da Assembleia Municipal, onde foram analisados e votados outros assuntos de interesse municipal, contou ainda com a intervenção do Primeiro Secretário da Comunidade Intermunicipal do Alto Tâmega e Barroso (CIMAT), Ramiro Gonçalves, que fez um balanço da atividade desenvolvida por esta entidade em 2022, apresentando também as linhas gerais das ações programadas para o próximo ano.

