Assembleia Municipal de Lamego visita Centro de Tropas de Operações Especiais

A sessão extraordinária da Assembleia Municipal de Lamego que realizou uma visita técnica a diversos serviços do Município terminou com uma deslocação ao Centro de Tropas de Operações Especiais (CTOE), unidade de referência das Forças Armadas que assinala este ano meio século de participação, de forma ininterrupta, em operações de paz e de cooperação no exterior.

Na sua intervenção, o Comandante do CTOE, Coronel António Oliveira, reafirmou a vontade e o empenho de reforçar os laços que unem as duas instituições, no apoio à proteção e ao bem-estar da população.

O Presidente da Assembleia Municipal, Ricardo Morgado, e o Presidente da Câmara Municipal, Francisco Lopes, agradeceram a ligação à comunidade civil consolidada pelo CTOE, durante as últimas décadas, e sublinharam a excelência da formação e do treino operacional desta unidade sedeada em Lamego.

Os deputados e presidentes de junta de freguesia tiveram ainda a oportunidade de admirar a Igreja de Santa Cruz e o novo espaço visitável do CTOE, através do qual é possível vivenciar a História da presença militar em Lamego e as tradições e a cultura organizacional de uma das mais singulares unidades do Exército Português.