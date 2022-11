Assembleia Municipal de Lamego visitou serviços municipais

A Assembleia Municipal de Lamego efetuou esta segunda-feira, dia 21 de novembro, um périplo pela cidade de Lamego para visitar diversos serviços do Município, com o objetivo de verificar as suas condições de trabalho e funcionamento.

O Presidente da Assembleia Municipal de Lamego, Ricardo Morgado, considera que a realização da visita de trabalho aos serviços municipais permitirá aos deputados e presidentes de junta de freguesia terem uma visão mais clara e abrangente sobre as competências e o trabalho desenvolvido em prol dos lamecenses. Esta deslocação foi complementada por uma breve apresentação técnica efetuada por cada chefe de divisão da autarquia sobre os respetivos serviços. A sessão extraordinária da Assembleia Municipal foi acompanhada ao longo de todo o dia pelo executivo municipal, liderado por Francisco Lopes.

A Assembleia Municipal aprovou ainda, por unanimidade, dois votos de pesar pelo recente falecimento de Francisco Laranjo, artista plástico e antigo diretor da Faculdade de Belas-Artes da Universidade do Porto, e de Fernando Lobo do Amaral, antigo Presidente da Delegação de Lamego da Ordem dos Advogados e Medalha de Honra da Ordem dos Advogados. Em seguida, foi cumprido um minuto de silêncio em memória do notável percurso de vida destas personalidades, naturais de Lamego.