Assembleia Municipal do Peso da Régua aprova plano e orçamento para 2023

A Assembleia Municipal do Peso da Régua aprovou, ontem, por maioria, o Plano e Orçamento para 2023, com um investimento previsto, na ordem dos 34 milhões de euros.

José Manuel Gonçalves, Presidente da Câmara Municipal do Peso da Régua explicou a estratégia de trabalho para 2023, deixando claro que será mantida a linha seguida até aqui, sob o compromisso de se continuar a trabalhar, para cumprir o objetivo primordial de garantir maior qualidade de vida a quem vive e trabalha no concelho do Peso da Régua.

Há resultados à vista – o avanço da reabilitação do Hospital D. Luiz I e a recuperação do edifício da Piscina Termal das Caldas do Moledo, parte integrante do projeto global de requalificação do Complexo Termal. Outros surgirão a curto/médio prazo, porque o melhor está para vir!

Para isso, a estratégia de ação continuará a cruzar planeamento, mobilidade, reabilitação urbana, coesão social e territorial, num ano em que Peso da Régua e o Douro cumprirão o desígnio de CIDADE EUROPEIA DO VINHO, uma oportunidade única para mostrarmos ao Mundo a identidade do território, alicerçada em valores como a paisagem, o rio, o vinho, as tradições seculares, a gastronomia, o turismo e claro, as nossas gentes.

Que em 2023, Peso da Régua e o Douro tenham as oportunidades que precisam e merecem.