Associação de Basquetebol de Vila Real prepara Festa do Basquetebol Juvenil – Albufeira 2023

A Associação de Basquetebol de Vila Real (ABVR) promoveu, ontem, no auditório do Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ) de Vila Real, uma reunião de preparação, que contou com a presença de pais, atletas, dirigentes e treinadores, a propósito da Festa do Basquetebol Juvenil, que decorre em Albufeira de 11 a 16 de abril.

Ao longo de seis dias, as seleções distritais dos escalões Sub-14 e Sub-16 da modalidade, em masculinos e femininos, levam àquela cidade algarvia o maior evento de desporto juvenil federado do país. Em 2023, Festa do Basquetebol Juvenil comemora 15 anos, dez dos quais em Albufeira.

Neste ano, a ABVR levará à Festa do Basquetebol Juvenil uma comitiva composta por 48 atletas, oito treinadores, quatro dirigentes, três árbitros e três oficiais de mesa, além do chefe de comitiva, de um elemento da comunicação e de membros da direção.

De referir que nesta comitiva estão representados os clubes federados da ABVR: ADCE Diogo Cão, Basket Clube de Vila Real, CTM Vila Pouca de Aguiar e GD Boticas.